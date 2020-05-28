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Güney Kıbrıs: Sağlık harcamaları 500 milyon Euro'yu aştı

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Güney Kıbrıs: Sağlık harcamaları 500 milyon Euro'yu aştı
Güney Kıbrıs: Sağlık harcamaları 500 milyon Euro'yu aştı

Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs salgını nedeniyle sağlık harcamalarının geçtiğimiz yıllara göre arttığı açıklandı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” sağlık harcamalarının 2019’un ilk dört ayında istihdamın korunmasını destekleme programının başlatılmasıyla da birlikte 513 milyon Euro’ya yükseldiği belirtildi.

Rum Maliye Bakanlığı verilerine göre, devletin sağlık harcamaları Ocak-Nisan 2019 döneminde büyük bir artış göstererek geçen yılın aynı döneminde 246 milyon 900 bin iken yüzde 108 artışla 513 milyon 600 bin Euro’ya çıktı.

Rum yönetiminin sağlık harcamalarının Nisan 2019’da 70 milyon Euroyken Nisan 2020’de 169 milyon Euro’yu bulduğunu söylendi.

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