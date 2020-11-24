Güney Kıbrıs'a adam kaçırmaya çalışmışlardı. Mahkemeye çıkarıldılar

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Alain Fodje Babıla, Sarah Rouxlee Mpofu ile suçla bağı olmadığı ancak kaçak olduğu belirlenen Ikechukwu Oraka dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Alain Fodje Babıla, Sarah Rouxlee Mpofu ile suçla bağı olmadığı ancak kaçak olduğu belirlenen Ikechukwu Oraka dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlılar Alain Fodje Babıla ve Sarah Rouxlee Mpofu'nun Haspolat'ta işlenen ağır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 20.11.2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen Zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorgularında halen Güney Kıbrıs'ta yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın iki zanlıyı yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaşıp bu amaç ile Haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Ikechukwu Oraka’nın ise Gizli ittifak suçuyla bağı olmadığını ancak 2016 tarihinden beri yasal statüsü olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Ikechukwu Oraka’nın 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı Alain Fodje Babıla’nın 15 bin TL, zanlı Sarah Rouxlee Mpofu’nun 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.