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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vakaları Neredeyse Sıfırlandı

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vakaları Neredeyse Sıfırlandı
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vakaları Neredeyse Sıfırlandı

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarının neredeyse sıfırlandığı ve iki aydır gösterilen çabaların sonuç vermeye başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Büyük Adımdan Önce Bir Vaka” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün 1882 test yapıldığını ve bu testlerde yalnızca bir yeni vaka tespit edildiğini yazdı.

Gazete, dünkü yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının 918 olduğunu kaydetti.

TEDBİRLERİN HAFİFLETİLMESİ HIZLANDIRILIYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesinin hızlandırıldığını ve kiliseler ile sahillerin planlanandan önce açılacağını, geceleri sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin de yarından itibaren sona ereceğini yazdı.

Yarından itibaren “daha insancıl” bir hayata geçiş yapılacağına işaret eden gazete, kuaförlerin, güzellik salonlarının, açık mekan cafeler ve eğlence merkezlerinin yarın; Cumartesi günü de kilise ve sahillerin açılacağını kaydetti.

“KAPILAR BELKİ HAZİRAN’IN İLK HAFTASI”

Gazete, havalimanlarının Haziran’ın ilk haftası açılacağını ve geçiş kapılarının da “belki”, Kıbrıs Türk tarafıyla ve BM Barış Gücü ile gereken uzlaşının sağlanması durumunda Haziran’ın ilk haftası açılabileceğini belirtirken, sahillerin ve bet ofislerin planlanandan bir hafta önce, yani 23 Mayıs’ta açılacağını, kiliselerdeki ayinlerin ve diğer ibadet yerlerindeki ibadetlerin de bu tarihten itibaren serbest bırakılacağını belirtti.

Haberde, Bakanlar Komitesi’nin bugün toplanarak, havalimanlarının açılması konusunu ele alacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Turizm Daha Erken” başlıklı haberinde, havalimanlarının 9 Haziran’da, otellerin de 15 Haziran’da açılması yönünde düşünceler olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, havalimanlarının açılmasıyla birlikte ilk uçuşların yatırımcılar için yapılacağını ve 1 Temmuz’dan itibaren de turistlerin gelmeye başlayacağını kaydetti.

Gelecek turistler için koronavirüs testi yaptırmış olmak koşulunun aranmasının ötesinde, üç ayrı belge imzalamalarının isteneceğini yazan gazete, bunların pozitif vakayla temas etmiş olmamak, pozitif vakaların olduğu ülkelere yakın zamanda seyahat etmemiş olmak ve hastalanmaları durumunda Rum Yönetimi’nden veya kaldıkları otelden tazminat istememekle ilgili olacağını belirtti.

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