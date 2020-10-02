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Güney Kıbrıs’taki Ağustos Ayı İşsizlik Oranı

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Güney Kıbrıs’ta bu yılın Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 7.4 olarak belirlendi.
Güney Kıbrıs’taki Ağustos Ayı İşsizlik Oranı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın, Ağustos ayı işsizlik oranının yüzde 7.4’e (yüzde 8.2’si erkek, yüzde 6.5 kadın olmak üzere 33 bin kişi) yükseldiğini yazdı.

Bu yılın Temmuz ayındaki işsizlik oranın ise yüzde 6.8 olarak kaydedildiğini yazan gazete yine Eurostat verilerine dayanarak gençlere yönelik işsizlik oranının Haziran 2020’de yüzde 19.8 (7 bin kişi) olduğunu belirtti.

 

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