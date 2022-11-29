Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Yoon, uzayın küresel ekonomiyi yönlendirebileceği ve insanlığın karşılaştığı sorunları çözebileceği bir vizyon ile devam edeceklerini belirterek, uzay gücü hayalinin uzak bir gelecekte olmadığını, çocuklar ve gençler için fırsat ve umut olduğunu ifade etti.