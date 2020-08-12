Güney’de 25 yeni vaka ve bir ölüm: “festivalleri ve panayırları unutun”

Güney Kıbrıs’ta dün, 25 yeni koronavirüs vakası ile koronavirüs kaynaklı bir ölüm açıklanırken, panayır ve festivallerin bir süre daha yapılmaması gerektiği konusunda görüş birliği olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Panayır ve Festivalleri Unutun” başlıklı haberinde, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, vaka sayılarında yaşanan yeni patlamanın sosyal mesafe kurallarına özellikle de gençler tarafından uyulmadığını ve bu durumun endişe verici olduğunu kaydettiğini yazdı.

Haberde, durumla ilgili hakim olan endişeye rağmen, Bilim Kurulu’nun Sağlık Bakanı Konstandinos Petridis ile dün, telekonferans görüşmesi gerçekleştirdiği ve Meryem Ana yortusu olan 15 Ağustos öncesinde, Limasol’daki kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise güvenli ülkeler kategorisi olan A kategorisinde bulunan Polonya’nın, dün itibarıyla B kategorisine geçtiğini ve bundan böyle çift PCR uygulamasına tabi tutulacağını yazdı.

Bu arada, Larnaka’daki bir mini market de, yapılan üç denetimde de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığının tespit edilmesi üzerine kapatıldı. Baf’ta ise, 4 iş yerine, maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulamadıkları gerekçesiyle 3 bin Euro ceza kesildi.