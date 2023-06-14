Günlük burç yorumları (14 Haziran 2023)

KOÇ

Bugün kimsenin sizi bunaltmasına ve insanlara patronluk taslamaya başlamasına izin vermeyin. Dikkatli olun. Bir sürü düşman edinebilirsiniz.

BOĞA

Evinize, sevdiklerinize para harcamaktan kaçının bugün. Keza siz zaten kendinizden başkasına para vermezsiniz o da ayrı mevzu.

İKİZLER

İş yerini kendi hızınızda ilerlemeye yönlendirmeyi başaracaksınız. Bazılarınız aceleyle finansal kararlar almak zorunda kalacak. Aman dikkat!

YENGEÇ

İnandığınız bir amaca yardım etmek için dışarı çıkın veya gönüllü olun. Sizi iyi hissettirecek olan başkaları için yaptığınız şeylerdir.

ASLAN

Bugün aileniz ve arkadaşlarınızla parti tarzı küçük bir toplantı planlamanız için hiçbir engeliniz görünmemekte. Kendinizi mutlu etmeye bakın.

BAŞAK

Sizi çalışmak kurtarır evet ama bugün pestilinizin çıkma olasılığı hayli fazla çok dağıtmayın kendinizi.

TERAZİ

Bugün etrafınıza bakarken aileniz, eviniz, işiniz ve arkadaşlarınız için var oldukları için şükran duyabilirsiniz. Elinizdekilerle mutlu olma günü!

AKREP

Evet, duyarlılığınız her alanda tavan yapmış olabilir. Ama bugün buz gibi maske takmanız gerekebilir.

YAY

Açıkça düşünme ve bilgileri akılda tutma beceriniz, öğrenciyseniz eğitimde, çalışıyorsanız iş de bugün ilerlemenize yardımcı olacak gibi görünmekte.

OĞLAK

İş ve çalışma ortamınızda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. ama ne olursa olsun dedikodu yapmayın bugün.

KOVA

Tarafsız tavrınız, bir mülkiyet anlaşmazlığının barışçıl bir şekilde çözümlenmesini destekleyecek gibi görünüyor. Yine de konuşmalara dikkat edin derim.

BALIK

Zamanınızı ve çabanızı olumlu değişime ayırın. Şimdi yaptığınız şey, gelecek ayın nasıl gelişeceğinin haritasını çıkaracak önünüze.