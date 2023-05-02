Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugün kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü bir an bütün enerjinizin tepeden tırnağa çekildiğini hissetmeniz olası.

BOĞA

Daha önceden planladığınız işler bugün yine aklınızı meşgul edebilir. Kollarınızı sıvayıp hayallerinizi gerçekleştirmeye başlamanın tam zamanı.

İKİZLER

Bugün, spiritüalizme karşı bir eğiliminiz var gibi, fal baktırabilirsiniz veya Tarot kartlarınızdan kendiniz için bir iki kağıt çekebilirsiniz. Eğlenin biraz!

YENGEÇ

Daha önceden kaçırıp pişman olduğunuz iş fırsatı bugün tekrar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirmeden önce çevrenizle istişare etmek iyi olabilir.

ASLAN

Sizden bu aralar aşk konusunda iyi bir performans beklerken siz dönüp durup milletin arkasını topluyorsunuz. Bence yapmayın.

BAŞAK

Bugün sosyalleşmek isteyebilir, varsa partneriniz ile küçük bir gezi yapmak isteyebilirsiniz. Finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Bugün planlanmış kutsal bir mekâna ziyaretiniz olabilir. Ayrıca Okült bilim ilginizi bugün fazla fazla çekebilir. Bu konularda okuyarak zaman geçirebilirsiniz.

AKREP

Yeni bir maddi kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili adımlar atmadan önce araştırmanızı iyi yapmanızı öneririm.

YAY

Bugün sizin için güzel bir gün olabilir. Özellikle bir anda hareketlenip elin yayı, oku eros un tepenizde dolandığını hissedebilirsiniz. Hissetmeyin!

OĞLAK

Bugün kendinizle kaldığınızda muhtemelen doğanızdaki mükemmelliği göreceksiniz. Ve şimdiye kadar kendinizi aşağıladığınız konularda fikriniz değişecek.

KOVA

Bugün sağlık konusunda ve günlük koşturmalarınızda daha güçlü hissedeceğiniz bir gün. Bu konularda yapmanız gereken bir şeyler varsa yapın.

BALIK

Zihninizin çok aktif olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ortak projeleriniz sekteye uğrayabilir ve bunun üstesinden gelmek için yoğun bir efor sarfetebilirsiniz.