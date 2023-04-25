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Günlük burç yorumları (25 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (25 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (25 Nisan 2023)

KOÇ

Çalışma verimliliğiniz yavaşlayabilir bu da günlük işlerinizi etkileyebilir. Projeleriniz ertelenebilir. Herhangi bir önemli karar almadan önce büyüklerinizden tavsiye almanızı öneririm. 

 

BOĞA

Maddi konularda daha ümitli olabilirsiniz ve fakat olur olmadık konularda eşinize, çalıştığınız kişilere çıkışmaktan vazgeçin. Sakin olun derim.  

 

İKİZLER

Size fayda sağlayacak olan aile üyesi ile yeni ortaklıklar başlatabilirsiniz. Ofisteki astlarınız size proje anlamında yardımcı olabilir. 

 

YENGEÇ

İş konusunda yükseliş bekleyenler için daha zaman var gibi duruyor. İkili ilişkiler cephesinde, nihayet hayalinizi gerçekleştirebileceksiniz.  

 

ASLAN

Çocuklarınız ve onların eğitimi ile meşgul olabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa güzel haberler alabilirsiniz. 

 

BAŞAK

Bugün hem sağlığınıza dikkat edin hem de ufak tefek kazalar olabileceğini unutmamanızda fayda var. Kendinize müsaade edin ve bugün her şeyden uzak durun derim. 

 

TERAZİ

Yatırımlarınız bir miktar kayba neden olabilir, bu nedenle ani kararlar vermediğinizden emin olun.  

 

AKREP

Bugün bazı sıkıcı aile üyelerinden ve arkadaşlarınızdan eğer seni rahatsız ediyorlarsa ayrılmak isteyebilirsin.  Paşa gönlünüzün dediğini yapın.  

 

YAY

Yeni iş girişimleri bulabilir, değersiz şeylere harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz.  

 

OĞLAK

Aile büyükleriyle iletişiminizde özenli olun. Konuşmanız da dikkatli seçin kelimelerinizi. Özellikle birlikte bir şeyler yapmaya koyulduğunuz insanlara dikkatli olun. 

 

KOVA

Yüksek beklentileriniz sizi en çok rahatsız edecek. Bir macera turu planlıyorsanız veya hızlı sürüşe çıkacaksanız dikkatli olmanızda fayda var. 

 

BALIK

Geceleri araç kullanmak bugünlerde daha dikkatli olmanızı gerektirebilir. Ev cephesinde yapılacak çok şey var, ancak kendinizi buna hazır hissetmeyebilirsiniz. 

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