  • BIST 3.272,57
  • Altın 975.968
  • Dolar 18.4447
  • Euro 17.868
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022)

» »
Astrolog Murat İpek'ten 26 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022)

Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Duygu ve düşüncelerinizde bir ahenk yakalayabilir, uyumlu ortaklık ve ilişkilerin başlangıcında bulunabilirsiniz.

KOÇ

Hukuki süreçlerde şanslısınız. Ortaklı işler ve ilişkilerde dengeli olmaya çalışmakta fayda var.

 

BOĞA

Sağlık ve beslenmeye gereken özeni gösterebilirsiniz. İyilik ve güzelliği arttırmaya yönelik adımlar atmanız mümkün.

 

İKİZLER

Romantik ilişkiler başlatma kararı alabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve hobi edinebilirsiniz.

 

YENGEÇ

Aile içinde fikir birliği sağlanabilir. Uyumlu ve olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün.

 

ASLAN

Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok huzur verici ve adaletli oluşunuz farklı bir boyuta taşınabilir.

 

BAŞAK

Yeni ticari girişim ve atılımlar söz konusu. İmza sürecindeki anlaşmalardan sevindirici haberler gelebilir.

 

TERAZİ

Kendinizle ilgili kararlar alabilir, benliğinizi ve bilginizi daha yoğun ortaya koyacağınız işlere odaklanabilirsiniz.

 

AKREP

Başkalarından gizlenen adalet terazisi içinizdeki doğru ve yanlışı gösteriyor. Olanı olduğu gibi kabul edere devam etmenizde fayda var.

 

YAY

Sosyal ilişkiler kurmak, sosyal ortam ve medyada yer almak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. 

 

OĞLAK

Hayata farklı bir pencereden bakmanız mümkün. Daha adil olabilirsiniz en çok da kendinize karşı.

 

KOVA

Hak, hukuk ve adalet kavramlarına bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Eğitim alanında gelişmeler yaşanabilir.

 

BALIK

Finansal konularda yeni bir başlangıç yaşanabilir, birikimlerinizi fiziksel olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: ‘1 milyon dolara böbreğinizi satar mısınız?’24 Eylül 2022 Cumartesi 23:10
  • Günlük burç yorumları (24 Eylül 2022)24 Eylül 2022 Cumartesi 10:24
  • Nükleer savaş kapıda mı? İşte dünyanın en güvenli bölgeleri…23 Eylül 2022 Cuma 19:30
  • İşte en yetenekli burçlar...23 Eylül 2022 Cuma 16:56
  • Kitap okuma alışkanlığını artırmanın yolları23 Eylül 2022 Cuma 16:21
  • Günlük burç yorumları (23 Eylül 2022)23 Eylül 2022 Cuma 10:01
  • Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri!22 Eylül 2022 Perşembe 22:51
  • Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler22 Eylül 2022 Perşembe 21:33
  • New York Times yazdı: Mars’ta bulunan kayalar Dünya ile benzerlik taşıyor22 Eylül 2022 Perşembe 16:22
  • 40’lı veya 50’li yaşlardaki kabuslar bunamayı işaret edebilir22 Eylül 2022 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti