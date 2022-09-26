Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022)

Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Duygu ve düşüncelerinizde bir ahenk yakalayabilir, uyumlu ortaklık ve ilişkilerin başlangıcında bulunabilirsiniz.

KOÇ

Hukuki süreçlerde şanslısınız. Ortaklı işler ve ilişkilerde dengeli olmaya çalışmakta fayda var.

BOĞA

Sağlık ve beslenmeye gereken özeni gösterebilirsiniz. İyilik ve güzelliği arttırmaya yönelik adımlar atmanız mümkün.

İKİZLER

Romantik ilişkiler başlatma kararı alabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve hobi edinebilirsiniz.

YENGEÇ

Aile içinde fikir birliği sağlanabilir. Uyumlu ve olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün.

ASLAN

Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok huzur verici ve adaletli oluşunuz farklı bir boyuta taşınabilir.

BAŞAK

Yeni ticari girişim ve atılımlar söz konusu. İmza sürecindeki anlaşmalardan sevindirici haberler gelebilir.

TERAZİ

Kendinizle ilgili kararlar alabilir, benliğinizi ve bilginizi daha yoğun ortaya koyacağınız işlere odaklanabilirsiniz.

AKREP

Başkalarından gizlenen adalet terazisi içinizdeki doğru ve yanlışı gösteriyor. Olanı olduğu gibi kabul edere devam etmenizde fayda var.

YAY

Sosyal ilişkiler kurmak, sosyal ortam ve medyada yer almak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

OĞLAK

Hayata farklı bir pencereden bakmanız mümkün. Daha adil olabilirsiniz en çok da kendinize karşı.

KOVA

Hak, hukuk ve adalet kavramlarına bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Eğitim alanında gelişmeler yaşanabilir.

BALIK

Finansal konularda yeni bir başlangıç yaşanabilir, birikimlerinizi fiziksel olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.