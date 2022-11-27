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Günlük burç yorumları (27 Kasım)

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Günlük burç yorumları (27 Kasım)
Günlük burç yorumları (27 Kasım)

KOÇ

Toplumsal duruşunuzla ilgili kaygılarınız olabilir, daha otoriter bir tavır takınmayı tercih edebilirsiniz. Güçlü konumlara gelmeniz söz konusu.

 

BOĞA

Mantıklı düşünceden ziyade içsel bir muhakeme ile hareket edebilirsiniz. Kararlı bir yapıda ilerleme kaydetmeniz mümkün.

 

İKİZLER

Finansal kayıplarla ilgili bir telafi gerçekleşebilir. Ortak gelirler üzerindeki etkinliğinizi genişletebilirsiniz.

 

YENGEÇ

Duygusal ilişkilerinizde istiktar ve güven arayışında olabilirsiniz. Somut işler yapmaya istekiliğiniz artabilir.

 

ASLAN

İş hayatında sorumluluklar ön plana çıkarken, çalışma şartlarınızda maddi ve manevi iyileşmeler gerçekleşebilir. İş arkadaşlarınızla olumlu etkileşimler kurmanız mümkün.

 

BAŞAK

Çocuklarla ilgili yeni gündemler oluşabilir, romantik ilişkilerinizde ciddi adımlar atmak için istekli olabilirsiniz.

 

TERAZİ

Kalıcı alışkanlıklar elde etmek, ev yaşamına bazı sınırlamalar getirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Ailedeki rolünüzün güçlenmesi olası.

 

AKREP

Çevrenizdeki insanlar üzerinde etkili konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz konusunda başarılı olmanız muhtemel.

 

YAY

Maddi konularda istikrar sağlamak için çeşitli hamleleriniz olabilir, sahip olduğunuz kaynaklarınızı değerlendirmek için destek almanız mümkün.

 

OĞLAK

Pratik olmayı bir amaç haline getirerek hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Sahip oldduğunuz kararlılık ile uzun vadeli amaçlar peşinde koşmanız olası.

 

KOVA

Söylenenlerden ziyade yapılan davranışlar sizi düşündürebilir, duygusallığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli yardımlar söz konusu olabilir.

 

BALIK

Çevrenizin size sunduklarından yararlanarak geleceğe yönelik atılımlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile olan paylaşımlarınız derinleşebilir.

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