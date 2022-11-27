Günlük burç yorumları (27 Kasım)

KOÇ
Toplumsal duruşunuzla ilgili kaygılarınız olabilir, daha otoriter bir tavır takınmayı tercih edebilirsiniz. Güçlü konumlara gelmeniz söz konusu.
BOĞA
Mantıklı düşünceden ziyade içsel bir muhakeme ile hareket edebilirsiniz. Kararlı bir yapıda ilerleme kaydetmeniz mümkün.
İKİZLER
Finansal kayıplarla ilgili bir telafi gerçekleşebilir. Ortak gelirler üzerindeki etkinliğinizi genişletebilirsiniz.
YENGEÇ
Duygusal ilişkilerinizde istiktar ve güven arayışında olabilirsiniz. Somut işler yapmaya istekiliğiniz artabilir.
ASLAN
İş hayatında sorumluluklar ön plana çıkarken, çalışma şartlarınızda maddi ve manevi iyileşmeler gerçekleşebilir. İş arkadaşlarınızla olumlu etkileşimler kurmanız mümkün.
BAŞAK
Çocuklarla ilgili yeni gündemler oluşabilir, romantik ilişkilerinizde ciddi adımlar atmak için istekli olabilirsiniz.
TERAZİ
Kalıcı alışkanlıklar elde etmek, ev yaşamına bazı sınırlamalar getirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Ailedeki rolünüzün güçlenmesi olası.
AKREP
Çevrenizdeki insanlar üzerinde etkili konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz konusunda başarılı olmanız muhtemel.
YAY
Maddi konularda istikrar sağlamak için çeşitli hamleleriniz olabilir, sahip olduğunuz kaynaklarınızı değerlendirmek için destek almanız mümkün.
OĞLAK
Pratik olmayı bir amaç haline getirerek hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Sahip oldduğunuz kararlılık ile uzun vadeli amaçlar peşinde koşmanız olası.
KOVA
Söylenenlerden ziyade yapılan davranışlar sizi düşündürebilir, duygusallığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli yardımlar söz konusu olabilir.
BALIK
Çevrenizin size sunduklarından yararlanarak geleceğe yönelik atılımlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile olan paylaşımlarınız derinleşebilir.
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