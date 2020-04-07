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Gürgen Öz'den Koronavirüs açıklaması: Etin üzerine altın döküp yiyordunuz, ne oldu?

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Gürgen Öz'den Koronavirüs açıklaması: Etin üzerine altın döküp yiyordunuz, ne oldu?
Gürgen Öz'den Koronavirüs açıklaması: Etin üzerine altın döküp yiyordunuz, ne oldu?

Oyuncu Gürgen Öz, Koronavirüs salgınının hayata dair etkileri hakkında çektiği videoda, "Ne oldu, hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı" dedi.

Koronavirüs salgını etkilerini gün geçtikçe artırırken, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile bilinen Gürgen Öz, konu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. “Şu olaylar bize gerçekten bazı şeyleri, özümüzü hatırlatabilir. Yani, ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı” diyen Öz, herkesin artık evde ve aynı durumda olduğunu, söyledi.

Para akışının durduğunu ifade eden Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geriye ne kaldı? Sen kaldın. Bir tek sen kaldın. Şimdi senin bu havan civan yokken, kimsin bakalım sen? O yüzden hayat boş. Hiçbir şeyin yokmuş gibi yaşayacaksın. Kendine güveneceksin, içine döneceksin, içsel özgürlüğün olacak. Yani bu dönem içe dönmek, bazı şeyleri düşünmek, uyanmak için çok önemli. Dışarıdaki hayat rüya! Bak, bir virüs geldi her şey durdu. Ne oldu? Kulüpler mulüpler böyle bin liraya şu kadarcık et yemeler ne oldu. Bitti! O yüzden hayat boş, dışarısı yalan! İçerisi gerçek…”

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