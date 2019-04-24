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Guterres: "Temasların sonuç vereceğini umuyorum... Lute'un temasları sürecek"

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlaması için görev tanımının formüle edilmesi çabalarını sürdüren Özel Görevlisi Lute'dan kendi adına temaslarına devam etmesini isteyeceğini belirtti.
Guterres: "Temasların sonuç vereceğini umuyorum... Lute'un temasları sürecek"

Guterres dün akşam Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen iyi niyet misyonuyla ilgili raporunda, önlerindeki yolun hassasiyetle ve çok iyi hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporunda şöyle dedi:

“Devam eden temasların müzakerelere dönmeyle sonuçlanacağını umuyorum. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla iyi niyet misyonumun ağırlığını tamamen koyacağım. Bu bağlamda iki lidere, iki topluma, garantör güçlere ve diğer ilgili taraflara yapıcı, yaratıcı şekilde ve gereken aciliyeti göstererek bu çabalara katılma çağrısı yapıyorum.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen iyi niyet misyonuyla ilgili 6 Ekim 2018 ve 10 Nisan 2019 dönemini kapsayan raporun İngilizce tam metnine  buradan ulaşabilirsiniz.

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