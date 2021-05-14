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Güzel haber geldi.. ABD'de maskeler çıkarılıyor... Çift aşı varsa maske zorunluluğu yok!

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Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), tamamen aşılanmış kişilerin, çoğu ortamda içeride veya dışarıda yüz maskesi takmasına gerek olmadığını açıkladı.
Güzel haber geldi.. ABD'de maskeler çıkarılıyor... Çift aşı varsa maske zorunluluğu yok!

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), tamamen aşılanmış kişilerin, çoğu ortamda içeride veya dışarıda yüz maskesi takmasına gerek olmadığını açıkladı.

Hastalık Kontrol Merkezleri Perşembe günü maskelerle ilgili yeni halk sağlığı önerilerini açıkladı.

İnsanların son aşı dozlarını iki veya daha fazla hafta önce almış olsalar bile yine de maske takmaya ihtiyaç duyacakları birkaç örnek olduğunu bununla birlikte bir çok ortamda maske takamaya gerek olmadığını açıkladı.

Sağlık Merkezleri ve toplu taşımada maskelerin kullanılmasına devam edilecek.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Perşembe günü yayınlanan güncellenmiş halk sağlığı kılavuzunda, tamamen aşılanmış kişilerin artık açık havada veya kapalı alanlarda yüz maskesi takmasına veya diğerlerinden 6 fit uzak durmasına gerek olmadığını söyledi.

CDC Direktörü Dr.RochelleWalensky basın toplantısında gazetecilere  tamamen aşılanmış kişilerin uçaklarda, otobüslerde, trenlerde ve diğer toplu taşıma araçlarında yine de maske takmaları gerekeceğini söyledi.

Walensky, "Tamamen aşılanmış herkes, büyük veya küçük, kapalı ve açık hava etkinliklerine maske takmadan veya fiziksel mesafeden uzaklaşmadan katılabilir" dedi. “Tamamen aşı olduysanız, salgın nedeniyle yapmayı bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. Hepimiz bir miktar normallik duygusuna geri dönebileceğimiz bu anı özledik.

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4 Mayıs 2021, New York, New York, ABD'nin Manhattan ilçesinde koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ortasında Times Meydanı'nda koruyucu maskesiz yürüyorlar. Carlo Allegri | Reuters

"Walensky, aşılanmamış kişilerin yine de maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, hafif veya şiddetli hastalık, ölüm ve hastalığı başkalarına yayma riski altında kaldıklarını da sözlerine ekledi. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin maskelerini bırakmadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerektiğini söyledi.

 

Covid salgını kötüleşirse veya başka varyantlar ortaya çıkarsa, CDC'nin rehberliğini yeniden değiştirme şansının her zaman olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu heyecan verici ve güçlü bir an, ancak üç güvenli ve etkili aşıyı hızlı bir şekilde uyguladığımızdan emin olan pek çok kişinin çalışması sayesinde olabilir" dedi.

Kaynak: CNBC-E
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