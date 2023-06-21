Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 445’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 23 Haziran Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 445’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 23 Haziran Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

“Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, 22 ödüllü akademisyen sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri bir araya getirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eseri sanatseverlerle buluşturacak olan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, 23 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 445’inci sergisi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, 7 Temmuza’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Açılışını yapacağımız Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi, başarılarını kutlayan mezunlarımızın coşkusuna renk katacak.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde devam eden mezuniyet coşkusuna dikkat çekerek “2022-2023 eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimizin, mezuniyet mutluluğunu paylaşırken, açılışını yapacağımız Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi, başarılarını kutlayan mezunlarımızın coşkusuna renk katacak” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının uluslararası sanat gelişmelerini takip ederek üretkenliklerini beslediğini vurgulayan Doç. Dr. Ergün, “Sanatseverleri; zengin bir eser ve üslup çeşitliliğine sahip olan Güzel Sanatlar Mayıs Sergimizin ziyaret ederek sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz” dedi.