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Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi, aşılama merkezi oldu

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Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi, aşılama merkezi oldu.
Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi, aşılama merkezi oldu

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi, aşılama merkezi oldu.

 

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle, bugünden itibaren aşılama, haftanın 7 günü olmak üzere 08.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.

 

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, AKM’yi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinden inceledi.

 

 

Sağlık Bakanı Pilli, incelemelerinin ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde yerel yönetimlerden büyük destek aldıklarını belirterek, pcr testleri, önlemler, aşılama gibi konularda tüm belediyelerle uyum içinde çalıştıklarını anlattı.

 

Pilli, Güzelyurt Belediyesi ile işbirliği içinde büyük işler başardıklarını kaydederek, tüm belediyelere işbirliği için teşekkür etti.

 

Güzelyurt Sağlık Merkezinde yaşanan yoğunluktan dolayı aşılamanın AKM’ye alındığını açıklayan Pilli, halkın burada en iyi ve rahat bir şekilde aşılanması için çalıştıklarını söyledi.

 

65 yaş üstü ile 55-65 yaş arası kronik hastalara yönelik aşılamanın sürdüğünü, riskli guruplara da aşıların yapıldığını ifade eden Pilli, sektörel aşılama takviminin de yakında açıklanacağını kaydetti.

 

 

Pilli, açılımın aşılama ile geleceğinin altını çizen Bakan Pilli,, hedeflerinin 1 Nisan’a kadar ülkenin büyük çoğunluğunu aşılayıp dünyaya açılmak olduğunu vurguladı.

 

‘Sadece dıştan gelecek olanların pcr yapması veya antikorlarının yüksek olması değil, bizim de aşımız olmalı ki tam açılıma gidebilelim’ diye konuşan Pilli, Türkiye’den, AB’den gelen ve dün ülkemize ulaşan Oxford’un aşılarıyla mümkün olduğu kadar aşılama yapmaya çalıştıklarını söyledi.

 

 

 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Güzelyurt Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle aşı kampanyasının AKM’de yürütüleceğine işaret ederek, ülke genelindeki tüm belediyelerde Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle bu gibi uygulamaların devam ettiğini belirtti.

 

 

Özçınar, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini vurgulayarak, ülkemizdeki tüm insanlara en yakın zamanda bu hizmetin gitmesini temenni etti

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