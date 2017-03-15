Haber yorum..

Haber 1 :Cumhuriyet meclisi genel kurulunda Sayıştay üyeliği için yapılan seçimi 26 oy ile Gülgün Sahirkazandı.İkinci aday Mehmet Ali Rıfkı 22 oy aldı.’’

Yorum : Nihayet çile mi bitti yoksa üleşmenin sonunda uzlaşma mı çıktı.Sonunda Meclis genel kurulu nisaplı olarak toplandı ve gündemdeki Sayıştay üyesi seçimini yaptı.Ne kadar ciddi bir Hükümetimiz var aralarında Sayıştay üyesinin kim olacağına karar verene kadar Meclisi kilitlediler.Neye karşılık uzlaştıklarını açıklamadan 27’lik rakamın bir eksiği ile seçtiler.Muhalefet yine diğer adaya vererek biz hükümetin uzlaşısını kabul etmiyoruz mesajını verdiler.Seçilen Sayıştay üyemize başarılar dilerim.Fakat sonuç bize şunu gösterdi bizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımız hatta tarafsız olması gerekenler de politizeedilmiştir.Hükümetler her şeyi politize etme yetkisini sizlerden almışlardır.Sizlerin desteği olmasa bunlara cesaret edebilirler mi?İşte seçtiklerimizle oluşan Meclis..

Haber 2: Kamuda çalışma saatlerini Hazirandan itibaren 4 ay 35,geri kalan 8 ayda 40 saat olarak düzenleyen tasarı Meclis’te oy birliğiyle onaylandı.

Bilmem kaçıncı kez bu yıl bu çalışma saatleri ile oynanıyor. Sanki bunca zaman gerek çalışma gerekse saat uygulamaları için toplumsal bir şikâyet vardı. Ancak hep başkalarının sözünden çıkmamaya gayret gösterenler yine bunu ispatlarcasına uygulama yapıyorlar. Önce ileri saat uygulamasından vazgeçildi bir tantana sonra kamuda yetkili iki sendika ile pazarlıklar. Enteresan olan bu pazarlıklar sürerken çalışanların görüşleri hiç sorulmaz. Bu yeni saatler kamuda yetkili sendikalarca onaylandı ve Mecliste de oy birliği ile onaylandı.Belli ki kamuda yetkili bu iki sendika Meclisteki İktşdar ve Muhalefet ile birlikte hareket etmişler.Yoksa Sayıştay üyesi seçiminde görülen ayrışma burada da olurdu.Peki Özel sektör Çalışanlarının çalışma saatlerini kim düzenleyecek?Yoksa onlar üvey evlat mı?Özel sektör çalışanlarının Hükümeti Patronlar mı?

Haber 3 : Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar’’ Daha Mart ayındayız ve 2017’de 5 hekim kamu görevinden ayrıldı.Dermatoloji, beyin cerrahisi, kardiyoloji, intaniye, çocuk nörolojisi. İçim acıyor. Çok önemli hizmetler vermiş, çalışkan, genç hekimler. Yerlerini doldurmak çok zor olacak. Tümüne bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim.2017’nin bilançosu çok ağır olacak ve bu bedeli biz hekimler ve hastalarımız ödeyeceğiz.”

Bu tükenmişliğimizin göstergesidir. Kırk Üç yıldır seçim da Meclisimize gönderdiğimiz vekillerimizin çoğunluğu doktorlarımızdır. En uzun Başbakanlığı yapan doktordur. Her kabinede en az iki doktor görev almıştır. En fazla vekil çıkaran meslek doktorlardır. Netice Kırk Üç yılda Sağlık sorunu çözülmedi… Diğer sorunların çözülmesini mi beklersiniz.

Haber 4:Başbakan Özgürgün ‘’Toprak tavizi yoktur. Sadece kapalı Maraş ile Erenköy’e kadar bağlantı şeklinde takas olabilir. Artık Türkiye’nin ve bizim resmi politikamız budur’’

Ülkesini bilmeyen Başbakan. Resmi politikaya bakın. Biz size asfaltında ağaçlar biten, binaların talan edildiği,43 yıldır sadece yılanların yaşadığı. Metruk bir yeri verelim siz de bize Yeşilırmak ile metruk Erenköy’e kadar uzanan sahil şeridi ve yerleşim birimlerini verin. Kimin malını kime vereceksin ve tekrar mal isteyeceksin. Acaba Başbakan Yeşilırmak ile Erenköy arasında kaç tane Rum yerleşim yeri var biliyor mu? Orada kaç nüfus yaşadığını biliyor mu? bu yerleşim yerlerinde bir metrekare bile Türk toprağı olmadığını biliyor mu? Bir de resmi politikasında bir eksik bırakmış.80 Milyona da dört özgürlüğü vermeseniz yine da olmaz. İşin Türkçesini söylesenize biz işgal ettik, kan döktük aldık. Aldığımız toprakları yönetmek için da birilerine hükümetçilik oyunu oynatıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi oynasınlar diye ganimet, şan şöhret, makam, mevki veriyoruz. Nasılsa küçük bir azınlığın keselerini şişirdik. Ahaliyi da üretimden kopardık Devlete memur yapıp yarı tokluğuna çalıştırmaya başladık. Özel sektörde çalışanları açlığa mahkûm ettik. İşte Türkiye’nin bize giydirdiği gömlek bu.43 yıldır bize bu gömleğin giydirilmesini sağlayan Hükümetlere yandaşlık yapan partilere hala daha yaklaşık %90 destek veriyorsanız. Yapacak bir şey yok.