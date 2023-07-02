Haftalık burç yorumları (3-9 Temmuz 2023)

Oğlak burcunda disiplinli bir dolunay...

Yaz sıcağında Oğlak'ın mesafeli duruşuyla bizi serinletecek bir dolunay yaşayacağız. Disiplinli bir değişim kaçınılmaz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3-9 Temmuz 2023 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Oğlak burcunda yaşanacak olan bir dolunayla başlıyoruz. İletişim gezegeni Merkür’ün karşıtlığında gerçekleşecek olan bu dolunayda talih gezegeni ise olumlu bir yerden eşlik edecek. Jüpiter’in Boğa burcundan yapacağı bu olumlu etki finans ve bedensel, dünyevi her konuda elimizi destekler nitelikte olacak diyebiliriz.

Yükselen Terazi'de gerçekleşen bu Oğlak dolunayı bize değişim ve dönüşümde aklımızı doğru kullanmamızı ve daha dengeli bir hayat için güzel adımlar atabileceğimizi söylemekte.

Hafta ortası ise yine Merkür’ün yaralı şifacı Şiron astereoti ile ve güzellik tanrıçası Venüs’ün bizi sürekli şaşırtan Uranüs ile kuracağı pek de sevimli olmayan ilişkisi, bizi her ne kadar çözümsüz bir yerde olduğumuzu düşündürüyor olsa da bunun böyle olmadığını, hafta sonu gökyüzünün toparlanmasıyla ortadan kalkabileceğini de deneyimleyebileceğiz.

Hafta sonu ise dişil enerjiyi anlatan Venüs’ün kadersel noktalara yapacağı olumlu duruş, enerjimizi yükseltecek nitelikte olacak diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta dolunayın da Oğlak gibi disiplin gerektiren bir burçta yaşanacağını işin içine katarsak pek sevimli olduğunu söylemek zor. Özellikle transneptünyen grubundan elinde yıldırımla dolaşan Zeus’un sert etkiler alıyor olması, ani sert hareketlere ve kazalara neden olabileceğini de yine bize söylemekte.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkilerini sizler arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden, kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.