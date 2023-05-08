Haftalık burç yorumları (8-14 Mayıs 2023)

Aşk zillerinin çaldığı bir hafta!

Bu hafta olumlu bir etkiye sahip, sadece kararlarınızı doğru değerlendirip doğru anlayarak yürürlüğe koyun, yeterli olacaktır.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

8-14 Mayıs 2023 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile güzellik tanrıçası Venüs ve kadersel gelişmeleri anlatan ay düğümleri arasındaki olumlu duruşla giriyoruz. Bizi birçok alanda rahatlatacak bu görünüm sevdiklerimiz ve yuvamızla ilgili konularda pozitif gelişilmelere kapı açacak gibi durmakta.

Hafta ortası hayaller gezegeni Neptün ile hayatta mücadelemizi anlatan Mars arasındaki olumlu durum, hareketlerimizde gerçeği görmemizde biraz sorun yaratacak olsa da eğer sağlam bir bilinçle işlere koyulacak olursak bizi yoğunluğumuzda keyiflendirebilir de.

Hafta sonu ise duyguları anlatan Ay ile hayaller gezegeni Neptün arasındaki bağ açıkçası romantizmi davet ediyor. Daha ılımlı geçecek olan hafta sonunu sevdiklerinizle değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Genel olarak bakıldığında bu hafta olumlu bir etkiye sahip sadece yaptıklarımızı doğru değerlendirip doğru anlayıp yürürlüğe koyduğumuzda pek de sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Haftaya gayrimenkul konuları başta olmak üzere para meselelerini de hayatınızda organize ederek başlayacaksınız diyebilirim. Aile büyüklerinizle olan ilişkinize kesinlikle dikkat edin.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizle olan ilişkinizi doğru organize etmeye bakın. Kendinizi özellikle kariyer konusunda manasızca risklere atmamaya bakın ve yöneticilerinizle olumlu etkileşimde bulunmaya gayret edin derim.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta maddi konularda yüzünüzün gülme olasılığı hayli fazla. Kazandıklarınız doğru bir biçimde yatırıma dönüştürmenizi tavsiye ediyorum. Sanatçılar ve hayal dünyasından para kazananlar için ideal bir hafta.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta artık harekete geçmenin gerekliliğini sonuna kadar hissedebilirsiniz. Kendinizi geliştirecek bazı adımlar atmamanız için en küçük bir gerekçenizin olduğunu düşünmüyorum. Atılım için iyi bir hafta. Hareket edin biraz!

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta alın elinize çantanızı ve işinizden kariyerinizden memnun değilseniz değiştirmek için yeni görüşmelere gidin. Olumlu anlamda gelişmelere açık bir haftadan geçeceksiniz, bu anlamda değerlendirin bunu.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta ya evleniyorsunuz ya da yeni bir ortaklık kuruyorsunuz! Eğer gündeminizde bu tip bir gelişme varsa bu anlamda hareket etmenizi tavsiye edeceğim geciktirmeyin yapacaklarınızı. Hayat zaten çok kısa.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Spora başlamak veya evcil dostunuzun ihtiyaçlarını gidermek için gayet iyi bir haftadan geçeceksiniz diyebilirim. Uyku düzeninize bu hafta dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta da aşk zilleri sizin çalıyor gibi durmakta. Eğer hayatınızda birileri varsa onunla olan ilişkinizi gözden geçirerek tekrar yapılandırmanız olası. Bu arada bu hafta ev almaya, kiralamaya kalkışmayın.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta ortak gelirlerden gayet güzel bir para gelişi olabilir. Devlet ya da büyük şirketlerle işleriniz varsa kolları sıvayın ve tamamlayın işlerinizi, gökyüzü destekliyor. Tabii bir şartla: Ayaklarınızın yeterince yere değdiğine emin olun!

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Sizin de bu hafta gönül meseleleriniz revaçta olabilir. Kendinizi biraz yorgun ve dağılmış gibi hissetseniz de moralinizin yerinde olacağını söylemem mümkün. Kısa yolculuklara çıkma planlarınız varsa mutlaka çıkın yolculuğa.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta ev ve evle ilgili konularda dikkatli hareket ettiğiniz sürece sorun yaşamazsınız. Ve aynı zamanda sağlık konusunda yeni başlangıca da gitmeniz sizin faydanıza görünmekte. Ama bu süreçte iş ve iş arkadaşlarınız konusunda daha dikkatli olun derim.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta kendinize koyduğunuz kuralları biraz da olsa gevşetmenin artık zamanı geldi diyebiliriz. Yaşam gailesinden biraz uzaklaşıp gönül meselelerine girin derim. Eğlendirmeye bakın kendinizi, sağı solu düşündüğünüz yeter.