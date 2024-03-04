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Haiti'de çeteler hapishane bastı: 4 bin mahkum firar etti; olağanüstü hal ilan edildi

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Şiddet olaylarındaki son tırmanış geçen perşembe Başbakan Ariel Henry'nin Kenya liderliğindeki çok uluslu bir güvenlik gücünün Haiti'ye gönderilmesini görüşmek üzere Nairobi'ye gitmesiyle başladı.
Haiti'de çeteler hapishane bastı: 4 bin mahkum firar etti; olağanüstü hal ilan edildi

Haiti'de başkent Port-au-Prince'te bulunan iki hapishanede 4 bin mahkumun firar etmesinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 

Silahlı çetelerin hapishaneye yaptığı baskında toplamda 12 kişi de hayatını kaybederken hükümet tarafından yapılan açıklamada, "itaatsizlik" eylemlerinin ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturması nedeniyle 72 saatlik sokağa çıkma yasağı başlatıldığı belirtildi. 

Şiddet olaylarındaki son tırmanış geçen perşembe Başbakan Ariel Henry'nin Kenya liderliğindeki çok uluslu bir güvenlik gücünün Haiti'ye gönderilmesini görüşmek üzere Nairobi'ye gitmesiyle başladı.

Başbakanın istifasını isteyen çete liderleri başkentin yüzde 80'ini kontrolü altında bulunduruyor. 

Çeteler arasında 2020'den beri devam eden çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta kurban gitmişti. Evine baskın sonrası öldürülen cumhurbaşkanının eşi de yaralanmış, geçen hafta ise cinayette parmağı olduğu şüphesiyle tutuklu yargılanması istenmişti. Moise'nin öldürülmesinden beri yerine atama yapılmazken Başbakan Ariel Henry de 7 Şubat'ta görevi bırakma sözünü tutmamıştı.

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