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HAKSEN, Ankara Güven Hastanesi ile Tedavi Hizmetleri İçin Sözleşme İmzaladı

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Ankara Güven Hastanesi ile Tanı Sağlama ve Tedavi Hizmetleri Sözleşmesi imzaladı.
HAKSEN, Ankara Güven Hastanesi ile Tedavi Hizmetleri İçin Sözleşme İmzaladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Ankara Güven Hastanesi ile Tanı Sağlama ve Tedavi Hizmetleri Sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre HAKSEN üyeleri, Ankara Güven Hastanesi’nden yüzde 20 indirimli hizmet alabilecek.

HAKSEN Sağlık Sekreteri Dr. Hüsrev Tancer’in öncülüğünde atılan adımla, sendika üyelerinin ve birinci derece yakınlarının indirimli sağlık hizmeti alabilmesi sağlandığı gibi, hastane dışında konaklama gerekmesi halinde anlaşmalı oteller için de indirim ve kolaylık sağlanıyor.

 

Öte yandan işbirliği sözleşmesi ile sağlık alanında işbirliklerinin de önü açılıyor.
Ankara Güven Hastanesi bünyesinde bulunan bilim insanlarının Kuzey Kıbrıs’ta konferanslar düzenlemesini de içeren sözleşmede, ülkemizden sağlık çalışanları da Ankara’daki konferanslara katılacak.

 

Tancer: “Sağlığın Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördüğümüz Bu Dönemde Üyemizin Ayrıcalıklarını Artırmak İçin Bu Adımı Attık

 

İşbirliği sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan HAKSEN Sağlık Sekreteri Dr. Hüsrev Tancer ise, tüm dünyada sağlığın ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğü bir dönemde, HAKSEN üyelerinin en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu adımı attıklarını belirtti. Tancer, “Üyelerimiz ve birinci derece yakınları sağlık hizmetinden yararlanacağı gibi, gerek burada gerek Ankara’da işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek konferansların, sağlık alanındaki ilerlemelere yönelik de değerli katkılar yapacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

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