Halil Karapaşaoğlu için Vicdani Ret İnisiyatifi eylem düzenledi (video)

Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun seferberlik çağrısına icap etmediği nedeniyle hapsedilmesi yüzünden Merkezi Cezaevi önünde pankartlı eylem düzenledi.



Vicdani Ret İnisiyatifi’nin çağrısı üzerine gerçekleşen eyleme Sendikal Platform ve Yazarlar Birliği de destek verdi.



Vicdani Ret İnisiyatifi adına Murat Kanatlı yaptığı konuşmada, Halil Karapaşaoğlu’nun bir “düşünce özgürlüğünü” savunduğundan cezaevine gönderildiğini, bu günün; insan hakları ve özgürlüğü açısından kara bir gün olduğunu savundu.



DÜZENLEMENİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI ÇAĞRISI...



Askere gitmeyi ret etme hakkı anlamına gelen vicdani ret ile ilgili Askerlik Yasası’nda yapılması gereken yasal düzenlemenin 25-26 Ocak’ta Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmeye başlanacağına işaret eden Kanatlı, seferberlik yüzünden cezaevinde bulunan Halil Karapaşaoğlu’nun Eylül veya Ekim’de tekrardan seferberliğe çağrılacağını, ancak yasanın geçmesi halinde seferberliğe gitmeyeceğini anlattı.



Murat Kanatlı, Askerlik Yasası’nda gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde Mayıs’ta bir kişinin daha vicdani ret hakkı yüzünden mahkemeye çağrılacağını, bu nedenle düzenlemenin aciliyet arz ettiğini kaydetti.



Teknik bir suçtan birinin cezaevine götürülmesinin adaletin yaralandığının göstergesi olduğunu, düşünce özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de tanındığını, buna rağmen Karapaşaoğlu’nun hapsedilmesiyle adaletin ayaklar altına alındığını belirten Kanatlı, Avrupa İnsani Retçiler Örgütü, Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin açıklamalar yapmakta olduğunu belirtti.



Karapaşaoğlu ile ilgili istinaf kararının 17 Ocak Perşembe günü açıklanacağını ifade eden Kanatlı, Perşembe günü yine Asal Şube önünde saat 09.30’da hazır bulunacaklarını söyledi.



Murat Kanatlı, Karapaşaoğlu’na mahkeme tarafından kesilen 2 bin TL’lik para cezasının toplandığını, bu meblağın da vicdani ret ve düşünce özgürlüğü için mücadele edecek bir sivil toplum örgütüne verileceğini söyledi.



Mahkeme Karapaşaoğlu’na bin TL para cezası veya 20 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.



YAZARLAR BİRLİĞİ



Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül de açıklamasında, Halil Karapaşaoğlu’nun, vicdani ret hakkı için tutuklanmayı göze alan, mücadeleyi sürdürmede kararlı biri olduğunu söyledi. Öncül ayrıca, ülkede adaletin “yerlerde süründüğünü” savundu.



Birliğin, Kıbrıs Rum Yazarlar Birliği ile ortak yayımlanacak olan bildirisine de atıfta bulunan Öncül, bildiride, “Egemenler bize kalem değil silah tutun, silah namlusu tutmazsanız hapishane parmaklığını tutarsınız diyor” ifadelerinin yer aldığını kaydetti.



SENDİKAL PLATFORM



Sendikal Platform adına da KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı konuşmada, “En basit insan hakkını bile tanımayan bir anlayışın, bizi getirdiği noktadır bu. Bu bir utançtır” dedi.



Vicdani ret konusunun aylardır gündemde olduğunu, bu nedenle konuyla ilgili yasal düzenlemeyi yapamadığından Başbakan Tufan Erhürman’ı eleştiren Elcil, vicdani reddi savunan birinin cezaevine gönderilmesinin kabul edilecek bir durum olmadığını kaydetti.



Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı, vicdani ret hakkına karşı olup olmadıklarını açıklamaya çağıran Elcil, “Adada ne daha fazla silah, ne asker ne de yabancı güç istediklerini” söyledi.