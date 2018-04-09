Halkın Partisi Dipkarpaz Belediyesini ziyaret etti

Halkın Partisi heyeti, Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun ile Dipkarpaz Belediyesi Yerel Yönetimler Çalışma Komitesi’nin ev sahipliğinde belediyeyi ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın yanısıra, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İskele Milletvekili Mesut Genç, Girne Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Erek Çağatay ile Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver’in de bulunduğu ziyaret, belediye binasında gerçekleşti.

Görüşmede bölge sorunları ele alındı. Bölgedeki başı boş eşeklerin, bölge turizminden ülke turizmine nasıl dönüştürüleceği ve vatandaşın ekinine zarar verilmeden nasıl çözümler geliştirilebileceği konuşuldu, sit alanları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Tolga Atakan Dipkarpaz - Manastır Yolunu Müjdeledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Zafer Burnu -Dipkarpaz yolu ve Kaleburnu -Sipahi yollarının bu yıl içerisinde ihaleye çıkacağını belirtti.

Bölgedeki tamire ihtiyacı olan yolları teker teker bizzat ekibiyle gün boyu işaretleyerek not ettiğini söyleyen Tolga Atakan Dipkarpaz, Ayfilon-Efendirga Çiftliği arası, Ziyamet girişi, Boltaşlı, Gelincik yollarının da imkanlar dahilinde tamir edileceğini, bölgenin ihtiyaçları için ne yapılabilecekse istişare halinde yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bölge halkının emirnamelerin değiştirilmesi konusunda taleplerde bulunduğunun belirtilmesi üzerine söz İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz ve Erenköy emirnameleri ile ilgili bölgenin yapısı, çevre ve sit alanlar dikkate alınarak yapılabilecekler konusunda çalışıldığını belirtti.

En son söz alan Suphi Coşkun, “4 gün önce Sayın Başbakan Yardımcısı ile yaptığımız görüşmenin üstüne bu kadar kısa sürede geri dönüş yapılıp bir haftasonu günü sıcağı sıcağına bölgeyi bakanlar ve vekiller ile ziyaret edip hassasiyet göstermeleri bizi bugüne kadar görmediğimiz bu yaklaşımdan dolayı hem etkilemiş hem de umutlandırmıştır” dedi.

40 yıldır bölgeye ilk kez bakan olduktan sonra dertlerini dinlemeye bir bakanın geldiğini söyleyen Coşkun, bakanlara ve vekillere yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.