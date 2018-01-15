Hangi bölgelerde elektrik kesik olacak?

Gönendere, Tirmen ve Ergenekon köylerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek açıklamasına göre, 10.00-13.00 saatleri arasındaki kesintinin nedeni orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması.
ALAYKÖY VE METEHAN’DA YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
Proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00’dan itibaren Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek açıklamasına göre, kesinti 16.00’ya kadar devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.