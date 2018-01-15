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Hangi bölgelerde elektrik kesik olacak?

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Hangi bölgelerde elektrik kesik olacak?
Kıb-Tek açıklamasına göre, kesintinin nedeni orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması.

Gönendere, Tirmen ve Ergenekon köylerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek açıklamasına göre, 10.00-13.00 saatleri arasındaki kesintinin nedeni orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması.

ALAYKÖY VE METEHAN’DA YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK

Proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00’dan itibaren Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek açıklamasına göre, kesinti 16.00’ya kadar devam edecek.

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