  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Harmancı: "Adaya getirilen 2 cenaze defnedildi"

» »
Harmancı: "Adaya getirilen 2 cenaze defnedildi"
Harmancı: "Adaya getirilen 2 cenaze defnedildi"

İngiltere'de Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren 2 kişi bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Dün akşam İngiltere’den cenazeleri getirilen Erdal Yılmaz ve Erbay Yılmaz, bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

İngiltere’den dün akşam getirilen cenazelerin defin işlemlerine devam edildiği öğrenilirken, diğer cenazelerin Koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığı ifade edildi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden ve dün akşam adaya getirilen 2 kişinin defin işlemlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşadışı Yollarla KKTC'ye Sığınmacı Getirdiler06 Haziran 2020 Cumartesi 10:44
  • Kasti Hasar, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket Ve Rahatsızlık06 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Haziran 2020 Cumartesi 10:30
  • Çavuşoğlu: “okulların açılmasına yönelik planlama bakanlar kurulu, bilim kurulu ve sağlık bakanlığı kararları değerlendirdikten sonra, salgının ülkedeki durumu göz önünde bulundurularak yapılacak”06 Haziran 2020 Cumartesi 10:10
  • Alevkaya'da çıkan yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu06 Haziran 2020 Cumartesi 09:57
  • Gönyeli’de iki kişi ölü bulundu06 Haziran 2020 Cumartesi 08:57
  • İngiltere'den 155 Yolcu ve 6 Cenaze Taşıyan Uçak Ercan'a İndi06 Haziran 2020 Cumartesi 08:51
  • Oktay: KKTC’yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz06 Haziran 2020 Cumartesi 08:48
  • ‘Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda KKTC’nin yanındayız, bedeli ne olursa olsun’06 Haziran 2020 Cumartesi 08:44
  • KKTC'de 14 günlük karantina ücreti 4400 TL06 Haziran 2020 Cumartesi 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti