Harmancı: "Adaya getirilen 2 cenaze defnedildi"

İngiltere'de Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren 2 kişi bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Dün akşam İngiltere’den cenazeleri getirilen Erdal Yılmaz ve Erbay Yılmaz, bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
İngiltere’den dün akşam getirilen cenazelerin defin işlemlerine devam edildiği öğrenilirken, diğer cenazelerin Koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığı ifade edildi.
Kıbrıs Postası’na konuşan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden ve dün akşam adaya getirilen 2 kişinin defin işlemlerinin gerçekleştiğini söyledi.
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