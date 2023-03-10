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Harmancı: Çocukları çadırda eğitim alanına sokmak gerçekten akıl alır gibi değil

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Çocukları çadırda eğitim alanına sokmak gerçekten akıl alır gibi değil, geçici olarak düzenlenebilecek hiç ama hiç mi bina kalmadı” dedi.
Harmancı: Çocukları çadırda eğitim alanına sokmak gerçekten akıl alır gibi değil

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin çadırda eğitim görmesine tepki gösterdi.

“Çocukları çadırda eğitim alanına sokmak gerçekten akıl alır gibi değil, geçici olarak düzenlenebilecek hiç ama hiç mi bina kalmadı?” diye soran Harmancı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Neredeyse her yanı görkemli rezidanslarla çevrili bir şehirde çocuklara çadır altında eğitim vermek. Pes doğrusu…”

 

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