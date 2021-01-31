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Harmancı: “İhtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonunun paydaşı olabiliriz”

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Harmancı: “İhtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonunun paydaşı olabiliriz”
Harmancı: “İhtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonunun paydaşı olabiliriz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden Koronavirüs aşılama programıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Dün sağlık bakanımız sayın Ali Pilli’yi arayarak evden çıkmayacak durumda olan insanlarımıza yetkilendirilmiş bir doktor eşliğinde 5 hemşiremizle birlikte aşı programında yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirttim.
Özellikle emekliye ayrılmış alanında deneyimli, gönüllü ya da profesyonel olacak şekilde; mevcut sağlık sistemimizde yer almayan bir doktorumuzla bu işi rahatlıkla üstlenebileceğimizi ilettim.
Belediye olarak 65 yaş üstü, özel gereksinimleri olan tüm yaş gruplarından bireyler ve ihtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonun paydaşı olabiliriz.
Umuyorum erken bir zamanda bu yönde bir karar alınıp, yetkilendirme yapılır ve sürece hızlı bir şekilde başlayabiliriz.

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