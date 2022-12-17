  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Harmancı: “Şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız”

»
Harmancı: “Şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız”
Harmancı: “Şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözlerindeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak” dedi.

Harmancı ve belediye meclis üyesi adayları dün akşam düzenlenen “Şüphesiz Yine Lefkoşa Kazanacak” gecesinde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yöneticileri, üyeleri ve Lefkoşa gönüllüleriyle kucaklaştı.

Salonu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Harmancı, her biri kendi alanında uzman ve değerli Lefkoşa ekibi ile Lefkoşa’yı güçlü ve adil bir geleceğe kararlılıkla taşıyacaklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şehirde insanlar şehrine küsmüştü. İnsanlar şehrinden ayrılmış; şehir yılmış, tükenmişti. Temiz ve bembeyaz bir sayfayı hep beraber açtık. Her gün çalıştık, kavga etmedik, iş yaptık, hizmet verdik. Bu şehirde kavgayı değil, sevgiyi büyüttük. İnsanları doğdukları yere, kimliğine, cinsel yönelimine göre ayırmadık.”

 

-“Artık mağlup bir belediye yok, gururla iş yapan bir belediye var”

 

Konuşmasında Lefkoşa’ya verilen hizmetlere de yer veren Harmancı hitabını şu sözlerle sürdürdü:

“13 kilometrelik kanalizasyon ana taşıyıcı hattını tamamladık. 4 mahalle parkını ve son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı şehre kazandırdık. Yine bu dönem tamamladığımız Merkez Lefkoşa bu şehrin yeniden ayağa kalkışını simgeliyor. Bu şehir her gün ihtiyaçlı 300’den fazla kişiye yemek sağladığı Paylaşım Mutfağı var. Çocuğunu kreşe yollayamayan aileler vardı, her çocuk eğitim hakkından yararlansın diye kreş ve çocuk merkezi açtık. Bu ülkede şiddetten korunabilmek için tek bir yer var; o da LTB Kadın Sığınma Evi.

Bu ülkede her koşulda sevgiyi büyütmeye çalıştık. Bu kadar yangının içinden üzerimizde tek bir is olmadan çıktık. Bugün bu ülkede pek çok ihale mahkemeliktir. Bugün bir ülkede pek çok satın-alma şaibelidir ama biz, yüzlerce ihalemizi tamamladık ve tek bir ihalemiz bile mahkemelik olmadı. Burada artık mağlup bir belediye eğil, gururla iş yapan bir belediye var. ”

-“En büyük örgütlü güç halktır”

Konuşmasında anketlerle ilgili konuya da değinen Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözündeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak. Bu ülkede doğrulukla da bir yolun yürünebileceğini, bu ülkede istihdam yapmadan da arsa dağıtmadan da başarılı olunabileceğini ispatladık. 25 Aralık günü önce sandıklarda beraber olacağız sonra da sokaklarda yeni bir yılı zaferle kutlayacağız. Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşa’yız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız” diyerek, sözlerini tamamladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuğlu: Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçireceğiz16 Aralık 2022 Cuma 19:05
  • Benli: Gönyeli ve Alayköy'de kalkınma sürecek16 Aralık 2022 Cuma 17:21
  • Törehan: Küçük esnaf sanayi bölgesi kurulacak16 Aralık 2022 Cuma 16:20
  • Bakırcı: Gençlik merkezleri kuracağız16 Aralık 2022 Cuma 15:56
  • Çeler: Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı kazandırılacak16 Aralık 2022 Cuma 15:41
  • Öztürk'ten her bölgeye kanalizasyon altyapısı sözü...16 Aralık 2022 Cuma 14:50
  • Özer: Maserya İçin Çalışacağız16 Aralık 2022 Cuma 14:44
  • Gardiyanoğlu: Vizyon eksikliği LTB’yi tükenişin eşiğine getirdi16 Aralık 2022 Cuma 14:29
  • İncirli: Şehirde yaşayan herkesi kucaklayan, mutlu ve aydınlık bir Lefkoşa için hazırız16 Aralık 2022 Cuma 14:12
  • Özkızan: Yerel Yönetimlerde Başkandan Çok, Belediye Meclisi ve Halkın Karar Sürecine Katılımı Önemli16 Aralık 2022 Cuma 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti