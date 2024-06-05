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Harmancı’dan Çevre Günü’nde müjde: Kanlıdere projelendirme çalışması tamamlandı

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Dünya Çevre Günü’nde yeni bir müjde duyuran Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kanlıdere projelendirme çalışmasının tamamlandığını, Temmuz ayında vize sürecinin başlayacağını bildirdi.
Harmancı’dan Çevre Günü’nde müjde: Kanlıdere projelendirme çalışması tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dünya Çevre Günü için yaptığı açıklamada, Kanlıdere projelendirme çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Kanlıdere projesinin tüm habitatı koruyacak şekilde kamusal kullanıma açılmasının herkesi heyecanlandırdığına dikkat çeken Mehmet Harmancı, projenin yapılması için 5,5 milyon Euro yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu hayali er ya da geç yapacaklarının altını çizen LTB Başkanı Harmancı, fon sağlayıcılara Kanlıdere Projesi’nin hayatı yeniden başlatacak bir proje olduğunu bıkmadan anlatacaklarını belirtti.

“TEMMUZ AYINDA VİZE SÜRECİ BAŞLAYACAK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Harmancı, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün çok önemli bir gün dünya çevre günü.

Lefkoşa için beni ve sanırım hepimizi en heyecanlandıran şey Kanlıdere projesinin tüm habitatı koruyacak şekilde kamusal kullanıma açılmasıdır.

Bundan 6 yıl önce projenin 2 toplumlu bir uzlaşı ile başlaması noktasında anlaşmıştık.

Bugün gelinen noktada projelendirme çalışması tamamen tamamlandı, Temmuz ayında halk katılım çalışmaları ile vize süreci başlayacak.

Bu proje yapılabilir mi? Yaklaşık 5.5 milyon Euro değerinde bir yatırıma ihtiyaç var.

Fon sağlayıcılara bu projenin Lefkoşa için şehrimiz için hayatı yeniden başlatacak bir proje olduğunu usanmadan bıkmadan sizlerle birlikte aktaracağız.

Bu hayali er ya da geç yapacağız”

 

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