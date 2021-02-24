Hasan Sarpten,ölü av hayvanı paylaşımlarına tepki gösterdi

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından ölü av hayvanı paylaşımlarına tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Av konusunda çok şey söyledik, çok şey da yaptık. Avcılığın sürdürülebilir bir noktaya gelmesi için de farklılıklarımızı bir kenara bırakarak federasyon yetkilileriyle birlikte çalışmalar da yaptık. Bu süreçte, avcılık camiasi içinde çarpıklıkları düzeltmek için çabalayan bir kesim de olduğunu gördügüm için çok fazla eleştirmek yerine değisimi yaratmak için neler yapabilecegimize odaklanmaya çalıstım.

Ancak, av yasasında "herkes, ölü bile olsa, av ve yaban hayvanlarına saygı göstermek zorundadır" ifadesi olmasına rağmen bu tarz paylaşımların devam ediyor olması endişe vericidir. Tamam anladık, pandemi dönemi yok sayılarak 2 gün av açıldı. Dahası, biz Lefkoşa dışına çıkamazken avcılar için bu kural da yok sayıldı.

Hade hepsini bir kenara bırakıyorum. Lakin, bu paylaşımın amacı nedir? Bir kuş üzerinden ego tatmini yapmak mı? Yoksa, doğaseverleri kışkırtmak mı? Bilemiyorum! Tek bildiğim, avcılık camiası içinde her şeyi kendinde hak gören bu gibi zihniyetler oldukça ülkede avcılık hiçbir zaman sürdürülebilir bir noktaya ulaşamaz.