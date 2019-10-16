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Hasipoğlu: Gezici'nin anketi asparagastır

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Gezici Araştırma Şirketi’nin son günlerde UBP'nin çıkaracağı CB aday adaylarına yönelik anket araştırmalarını UBP G.mağusa M.V. Oğuzhan Hasiploğlu, TV Güneş, Parantez Programı'nda açıkladı.
Hasipoğlu: Gezici'nin anketi asparagastır

Gezici Araştırma Şirketi’nin son günlerde UBP'nin çıkaracağı CB aday adaylarına yönelik anket araştırmalarını UBP G.mağusa M.V. Oğuzhan Hasiploğlu, TV Güneş, Parantez Programı'nda açıkladı.

Oguzhan Hasipoglu şunları kaydetti:

"Geçen gün anketle ilgili tesadüfen bir telefon görüşmem oldu. Samimi bir şekilde söyleyebilirim, böyle bir sonuç ortada yok. Çıkan anket sonuçları asparagastır.
Bu anketteki sonuç oranları, birkaç gün önce bilgime geldi ve sorgulamak istedim. O yüzden bu tür şeylere üzülüyorum.Telefondaki kişiye ‘böyle bir sonuç olabilir mi? Diye sordum, böyle bir sonuç yok dedi bana. Soruları kimin hazırladığını da biliyorum. Ama yakışık almaz, şimdi burada televizyonlardan söyleyeyim. Böyle şeylere partimizin tevessül etmemesi lazım. Buradaki esas irade halktır. En iyi üye de parti meclisimizdir."

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