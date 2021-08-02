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Hava daha da sıcak olacak!

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Meteoroloji Dairesi, 6 Ağustos’a kadarki sürede, hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkabileceğini bildirerek tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Hava daha da sıcak olacak!

Meteoroloji Dairesi, 6 Ağustos’a kadarki sürede, hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkabileceğini bildirerek tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Daireden yayımlanan ihbara göre, 6 Ağustos’a kadar beklenen en yüksek hava sıcaklığı, normallerin 4 ile 7 derece üzerinde, iç kesimlerde 41-44 derece, sahillerde ise 37- 40 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi, sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları konusunda tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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