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Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, hava kirliliğinin doğum öncesinden yaşlılığa yaşamın her aşamasında insanların sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor

The Journal dergisinde yayımlanan araştırmaya göre uzmanlar, son 10 yılda yapılan 35 binden fazla çalışmadan yola çıkarak, hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin bulguları inceledi.

Araştırmada, hava kirliliğinin doğum öncesinden yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında insanların sağlığını olumsuz etkilediği saptandı.

Imperial College London’dan Çevresel Araştırma Grubu, her ikisi de araç egzozlarından yayılan PM2.5 kirletici partikül maddesinin ve nitrojen dioksitin özellikle insan sağlığına zararlı olduğunu vurguladı. Araştırmada PM2.5 maddesinin, Londra’nın hava kirliliği en az olan bölgesinde yaşayan insanların sağlığına bile zarar verdiği belirtildi.

Hava kirliliğinin sağlığa etkilerinin erken ölüm sayısı üzerinden ölçüldüğünü kaydeden uzmanlar, Aslında hava kirliliğinin daha geniş etkilerinin kronik hastalıkların arkasında gizlendiğine dikkati çekti.

Hava kirliliğinin hamilelik sırasında cenin gelişimine zarar verdiğine işaret edilen araştırmada, bebeklerin normal kilodan daha zayıf doğması ve hamilelerin düşük yapması gibi durumlarda da hava kirliliğinin büyük etkisinin olduğu vurgulandı.

Araştırmada, hava kirliliğinin çocukluk döneminde akciğer büyümesini engellemesinin yanı sıra çocukların bilişsel yeteneklerine ve zihinsel sağlıklarına da zarar verebileceği ifade edildi. Hava kirliliğinin yetişkinlik döneminde de insanlarda birden fazla kronik hastalığa neden olduğu belirtilen araştırmada, kanser ya da inme yoluyla da erken ölümü daha olası hale getirdiği tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığına bağlı İngiltere Kamu Sağlığı, ülkede yılda yaklaşık 43 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle öldüğünü ve önlem alınmadığı takdirde 2035’e kadar hava kirliliğinden çıkan zararın ülkeye 18,6 milyar sterline mal olabileceğini belirtiyor.

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