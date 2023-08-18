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Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde ise 32 - 35 ºC, diğer yarısında ise iç kesimlerde 40 - 43 ºC, sahillerde 36 - 39 ºC dolaylarında seyredecek.     

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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