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Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak

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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacağını bildirdi.
Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.             

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