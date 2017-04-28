 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.516
  • Altın 144,265
  • Dolar 3,5471
  • Euro 3,8707
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKTAMS'tan Araç Kayıt Dairesi'ndeki olayla ilgili duyuru

Havalar değişiyor, yağmur geliyor!

» »
Havalar değişiyor, yağmur geliyor!
Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasında hava sıcaklığının da 3-4 derece düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, Pazartesi günü yağış beklendiğini açıkladı. Açıklamada, hava sıcaklığının da 3-4 derece düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan – 05 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile yarın ve Pazar günü sıcak hava,  diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın açık ve az bulutlu olması beklenen havanın Pazar parçalı bulutlu olması beklenirken; Pazartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Rapora göre Salı gününden sonra hava genelde parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32 derece; ikinci yarısında ise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • En çok yağmur nereye düştü?15 Nisan 2017 Cumartesi 11:32
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?14 Nisan 2017 Cuma 16:47
  • En çok yağmur nereye düştü?14 Nisan 2017 Cuma 13:58
  • Meteoroloji Dairesi'nden açıklama geldi12 Nisan 2017 Çarşamba 16:38
  • Bu hafta hava nasıl?10 Nisan 2017 Pazartesi 17:12
  • En çok yağış nereye düştü?09 Nisan 2017 Pazar 11:17
  • Hafta sonu hava nasıl?07 Nisan 2017 Cuma 15:18
  • Bu hafta hava nasıl olacak?05 Nisan 2017 Çarşamba 15:20
  • En fazla yağış nereye düştü?02 Nisan 2017 Pazar 12:01
  • En çok yağış nereye düştü?01 Nisan 2017 Cumartesi 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti