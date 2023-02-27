Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından 20 Şubat-10 Mart tarihleri arasında Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı'nda atış ve atışlı havan atışı tatbikatı yapılacak.
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un verdiği bilgiye göre, belirtilen günlerde 07.30’da başlayacak tatbikat, 22.00’ye kadar sürecek.
Atış süresince kara, deniz ve hava olacak şekilde bölgeye girmenin yasak olduğu duyuruldu.
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