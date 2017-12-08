Havayolu şirketleri o bavulları yasakladı

ABD'de havayolu şirketleri akıllı bavulların uçaklarına alınmasına yasak getirdi.

Hayatımızın artık neredeyse her alanına adapte olan akıllanan cihazlar son zamanlarda yasak haberlerine de konu oluyor.

Bu kervana katılan son ürün özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen akıllı bavullar oldu.

Zira, ABD’de bulunan havacılık otoriteleri bu konuda önemli bir karara imza attı.

ABD'deki havayolu şirketleri akıllı bavul taşınmasını yasaklama kararı aldı.

Bu yasak için tek bir kriter koyan havayolu şirketleri akıllı bavulun uçağa alınması için çıkarılabilir bir bataryası olması gerektiğini açıkladı.

Başka bir deyişle bu özelliği bulunmayan akıllı bavullar artık yolculuklarda kullanıcılarına eşlik edemeyecek.

Söz konusu karar 15 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu karar sonrası akıllı bavul üreticileri havayolu şirketleri ile bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu.

Ürünlerin uçuşlarda bir risk getirmediğini savunan firmalar, gerekli kanıtları sunduktan sonra bu yasağı yürürlüğe girmeden kaldırılabileceğini düşünüyor.