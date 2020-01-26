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Haydi Çocuklar! Şubat Tatilinde Kıbrıs’ın İlk ve Tek Çocuk Üniversitesi Olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Eğlenerek, Dinleniyoruz…

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Haydi Çocuklar! Şubat Tatilinde Kıbrıs’ın İlk ve Tek Çocuk Üniversitesi Olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Eğlenerek, Dinleniyoruz…
Haydi Çocuklar! Şubat Tatilinde Kıbrıs’ın İlk ve Tek Çocuk Üniversitesi Olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Eğlenerek, Dinleniyoruz…

Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde de yeni atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat Tatili programı hazırlandı. Spor aktivitelerinden, laboratuar deneylerine, doğa ve gözlem etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli ve eğlenceli etkinlikleri içeren Şubat Tatili programı 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Çocukların eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Şubat Tatili programı 10-15 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Meriçli: “Sömestr Tatilinde Hem Eğlenceli Hem Öğretici Bir Etkinlik Programı Planladık…”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile henüz tanışmayan 6-17 yaşındaki küçük ve büyük çocukların, çocuk üniversitesi öğrencisi olmanın güzelliğini yaşamak için bir haftalık Şubat Tatili programına katılmaları davet ettiklerini söyledi.

Yaz ve Güz Dönemine katılan ve kredi eksiği olan öğrencilerin de Şubat tatili programına katılarak kredilerini tamamlayabileceklerini belirten Prof. Dr. Meriçli, eğlenceli uygulama ve eğitici programlar planladıklarını belirtti.

Çocukların üniversite ortamında teknik, sanatsal, görsel ve algısal yeteneklerini uygulamalı dersler ile geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların Yakın Doğu Üniversitesinin güçlü akademik kadrosunun deneyimlerinden de faydalanma fırsatı bulabileceğini dile getirdi.

Kayıt ve Daha Fazla Bilgi…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Şubat Tatili Programı ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye www.ozaygunselcocukuniversitesi.org web sitesi ile 0548 833 1338 no’lu telefondan ulaşılabiliyor. 

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