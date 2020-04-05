HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek

HDP, koronavirüs salgınına karşı dayanışmak amacıyla başlattığı ‘Kardeş Aile Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Kampanyaya seçilmişlerin öncülük edeceğini belirtilirken, her milletvekilinin 10 kardeş aileye destek olacağı ifade edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs salgınına karşı dayanışmak amacıyla “Kardeş Aile Kampanyası” başlatma kararı aldı. HDP, kampanyaya dair MYK imzalı genelgeyi, Parti Meclisi (PM) üyelerine, il ve ilçe örgütlerine, kadın ve gençlik meclisleri yanı sıra partinin tüm seçilmiş üyelerine gönderdi.

Kampanyaya dair HDP Basın Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda, şu bilgiler yer aldı:

“* Tüm il ve ilçe örgütlerimiz yardım edilecek kardeş aileleri tespit edecektir. (Ekonomik açıdan zor durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, salgın sebebiyle işsiz kalmış, salgın tehdidine rağmen çalışmak zorunda olan aileler öncelenecektir. Bu kapsamda hali hazırda tespit edilmiş 50 binden fazla aile vardır, tespit çalışmaları devam etmektedir.)

* Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, kendi yerellerinde yaşayan, ekonomik durumu nispeten iyi olan ailelerimizle iletişime geçerek, ‘dayanışmacı kardeş aile’ olmaları konusunda çağrıda bulunacaktır.

* İl ve ilçe örgütlerimiz Dayanışmacı Kardeş Aile ile ihtiyaç sahibi Kardeş Ailenin iletişime geçmelerini sağlayacaktır.

* Belli merkezlerde belirlenen marketlerle indirim anlaşması yapılmıştır. 200 TL değerindeki gıda paketlerini kardeş ailelere ulaştırmak da kampanyaya katılmanın bir başka yoludur.

* Tüm seçilmişlerimiz (Parti Meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız) kardeş ailelerle dayanışma göstererek, kampanyanın öncüleri olacaktır.

* Her milletvekilimiz başlangıç olarak 10 kardeş aileye destek olacaktır.

* Kampanya süresince ‘bir elin verdiğini, diğer el görmez’ felsefesi esas alınacaktır.”