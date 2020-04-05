  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek

»
HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek
HDP’li her vekilden 10 kardeş aileye destek

HDP, koronavirüs salgınına karşı dayanışmak amacıyla başlattığı ‘Kardeş Aile Kampanyası’nın detaylarını açıkladı. Kampanyaya seçilmişlerin öncülük edeceğini belirtilirken, her milletvekilinin 10 kardeş aileye destek olacağı ifade edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs salgınına karşı dayanışmak amacıyla “Kardeş Aile Kampanyası” başlatma kararı aldı. HDP, kampanyaya dair MYK imzalı genelgeyi, Parti Meclisi (PM) üyelerine, il ve ilçe örgütlerine, kadın ve gençlik meclisleri yanı sıra partinin tüm seçilmiş üyelerine gönderdi.

Kampanyaya dair HDP Basın Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda, şu bilgiler yer aldı:

“* Tüm il ve ilçe örgütlerimiz yardım edilecek kardeş aileleri tespit edecektir. (Ekonomik açıdan zor durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, salgın sebebiyle işsiz kalmış, salgın tehdidine rağmen çalışmak zorunda olan aileler öncelenecektir. Bu kapsamda hali hazırda tespit edilmiş 50 binden fazla aile vardır, tespit çalışmaları devam etmektedir.)

* Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, kendi yerellerinde yaşayan, ekonomik durumu nispeten iyi olan ailelerimizle iletişime geçerek, ‘dayanışmacı kardeş aile’ olmaları konusunda çağrıda bulunacaktır.

* İl ve ilçe örgütlerimiz Dayanışmacı Kardeş Aile ile ihtiyaç sahibi Kardeş Ailenin iletişime geçmelerini sağlayacaktır.

* Belli merkezlerde belirlenen marketlerle indirim anlaşması yapılmıştır. 200 TL değerindeki gıda paketlerini kardeş ailelere ulaştırmak da kampanyaya katılmanın bir başka yoludur.

* Tüm seçilmişlerimiz (Parti Meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız) kardeş ailelerle dayanışma göstererek, kampanyanın öncüleri olacaktır.

* Her milletvekilimiz başlangıç olarak 10 kardeş aileye destek olacaktır.

* Kampanya süresince ‘bir elin verdiğini, diğer el görmez’ felsefesi esas alınacaktır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kolonya sürünce alkollü çıktım' dedi, kan tahliliyle ehliyetini geri aldı05 Nisan 2020 Pazar 15:55
  • Urfa'da kavga eden 8 kişilik gruba, 'sosyal mesafe ihlali'nden para cezası05 Nisan 2020 Pazar 15:48
  • Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Bilim Kurulu'nda Diyanet'ten de temsilci olsun05 Nisan 2020 Pazar 15:45
  • Yönetmen İlker Canikligil Koronavirüs olduğunu duyurdu05 Nisan 2020 Pazar 15:43
  • Türkiye'de Koronavirüs | 76 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 13 yeni tanı kondu04 Nisan 2020 Cumartesi 20:30
  • Akar: Haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor04 Nisan 2020 Cumartesi 14:42
  • Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Nisan 2020 Cumartesi 11:12
  • Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı03 Nisan 2020 Cuma 20:35
  • Türkiye'de 30 büyük şehre giriş-çıkış yasaklandı03 Nisan 2020 Cuma 20:23
  • Covid-19 son gelişmeler| Türkiye'de can kaybı 425'e yükseldi03 Nisan 2020 Cuma 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti