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"HELAL FAİZ" açıklaması sonrası Dövizde sert düşüş

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Döviz kurlarında sert düşüş; dolar/TL 14,65'e, Euro/TL 16,56'ya kadar geriledi!
"HELAL FAİZ" açıklaması sonrası Dövizde sert düşüş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar ve Euro'ya karşı sert yükseldi. 18,40 seviyelerine kadar çıkan Dolar/TL 14,65'e kadar gerilerken, 20,80 seviyesini test eden Euro/TL 16,56'ya kadar çekildi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıkladığı paketle vatandaşların Türk Lirası cinsinden mevduatlarına teşvik verileceğini duyurmuştu. Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türk Lirası'nın değer kazancı hızlandı. Bugün (20 Aralık 2021) Türk Lirası'na karşı tarihin en yüksek seviyelerini gören Amerikan Doları ve Euro sert düşüş yaşadı.

18,40 seviyelerine çıkan Dolar/TL 14,65'e kadar geri çekildi. Gün içinde 20,80 seviyesini test eden Euro/TL de 16,56'ya kadar çekildi.

Saat 21.35 itibariyle dolar, 15,77 lira seviyelerinde seyrederken, Euro, 17,53 lira seviyelerinde seyrediyor.

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