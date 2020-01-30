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Hemoroidin şifası bu besinde!

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Yetişkinlerin neredeyse yarısı basur rahatsızlığı yaşıyor. Belirtileri ve neden olduğu rahatsızlıklar basurun hangi aşamada olduğuna göre değişmekle
Hemoroidin şifası bu besinde!

Yetişkinlerin neredeyse yarısı basur rahatsızlığı yaşıyor. Belirtileri ve neden olduğu rahatsızlıklar basurun hangi aşamada olduğuna göre değişmekle birlikte; anüste kanama, anüs çevresinde şişlikler, tuvalete çıkarken zorlanma veya acı nedeniyle çıkamama ve anüs bölgesinde kaşıntı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Peki hangi besinler hemoroide iyi geliyor?  Basurun en çok görülen nedenleri ise gebelik, obezite, uzun süreler boyunca oturma, kronik sindirim sistemi sorunları, lif yönünden yetersiz beslenme, kabızlık ve az sıvı tüketimidir. Genel olarak et ağırlıklı beslenme alışkanlığımız, hareketsiz yaşantımız, bol baharatlı yemeklerimiz düşünüldüğünde basurun ülkemizde büyük bir sorun olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?Tedavi seçenekleri arasında ise, yine basurun durumuna göre ilaç, merhem kullanımı veya ameliyat bulunmaktadır. Basur ağrılarının şiddetlenmesi ve basurun ilerlemesi beslenmemizle yakından ilgilidir ve buna bağlı olarak çok ilerlememiş basurun yarattığı sorunlar, doğru yiyecekler ve bol sıvı tüketimi ile önemli oranda azaltılabilir.HEMOROİD SORUNUNU ANINDA BİTİREN BESİNLER Aşağıda, uzmanların basur sorunu olanlara tavsiye ettiği bazı gıdalar yer alıyor.

Yoğurt ve kefir, bağırsaklarda bulunan ve gıdaların sindirimi sırasında kullanılan iyi bakterilere (probiyotikler) destek olduğu için basuru olanlara önerilen yiyecekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bağırsaklardaki "iyi" bakteriler arttığında midede tam olarak sindirilmeden bağırsaklara gelen gıdaların parçalanması kolaylaşır ve kabızlık ihtimali azalır.

Kabızken tuvalete çıktığınızda (veya çıkmaya çalıştığınızda) zorlanmaya bağlı olarak damarlar normalden fazla baskıya maruz kalır, bu nedenle basur ağrıları şiddetlenebilir ve kanama görülebilir. Taze meyve ve sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirirken, lifli (posalı) yapıları ile sindirim sistemine destek olarak kabızlığı önlerler.

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