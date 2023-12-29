Henüz Uzlaşı yok! Süper Kupa TSİ 23'de oynanabilir...
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.
#SONDAKİKA | Turkcell Süper Kupa
Henüz Uzlaşı yok! Süper Kupa TSİ 23'de oynanabilir...
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.
#SONDAKİKA | Turkcell Süper Kupa
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