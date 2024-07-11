  • BIST 10929.8
  • Altın 2518.651
  • Dolar 32.8905
  • Euro 35.8235
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

“Her Çocuk Biriciktir”

» »
“Her Çocuk Biriciktir”
“Her Çocuk Biriciktir”

SOS Kreş ve Anaokulu, bir akademik yılı daha öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği
keyifli bir etkinlikle kapadı. Kreş ve Anaokulu öğrencileri, velileri, yakınları ve bölge halkının
katıldığı etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.
SOS Kreş ve Anaokulu, 2023-2024 Eğitim Yılı Sonu Sergisi, bu yıl SOS Çocukköyü Derneği
bahçesine kurulan kermes ile daha da renklendi. 18 aydan ana sınıfa kadar yaş gruplarında,
çocukları deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmeleri doğrultusunda destekleyen bir sistemle
eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulu’nun 1000’i aşkın mezunu bulunuyor.


“Her Çocuk Biriciktir”
Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi, bir akademik yılı bitirip mezunlarını ilköğretim okullarına
başarıyla gönderdiklerini, yeni akademik yıl öncesi hazırlıklarına Ağustos ayı itibarıyla
başlayacaklarını belirtti. “SOS Kreş ve Anaokulu, ülkemizin en köklü ve en bilinen okul öncesi eğitim
kurumu. Ülkemizin her yerinde mezunlarımız var, her biri bugünün kıymetli gençleri; onlarla gurur
duyuyoruz. Her çocuk biriciktir; her biri bizim için özel önemde. Aynı kalitede eğitimle her geçen yıl
daha da yükselen enerjimizle yola devam ediyoruz” dedi.
Tüm yaş gruplarında sınıflarda el emeği ve birbirinden yaratıcı rengarenk çalışmalarının yer aldığı
serginin gezilmesinin ardından Çocuk Köyü bahçesine kurulan kermeste keyifle vakit geçiren
katılımcılar güzel anılarla etkinlikten ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski kız arkadaşının görüntülerini kayda aldı28 Haziran 2024 Cuma 15:07
  • Bıçak çekerek tehdit etti... Üniversite öğrencisi tutuksuz yargılanacak28 Haziran 2024 Cuma 15:01
  • O anne cezaevine gönderildi28 Haziran 2024 Cuma 14:59
  • Market hırsızı Girne Limanı'ndan çıkış yaparken tutuklandı28 Haziran 2024 Cuma 14:49
  • LTB duyurdu: Dereboyu'nda yol çalışması yapılacak28 Haziran 2024 Cuma 12:05
  • LTB Altyapı Çalışması Bilgilendirmesi28 Haziran 2024 Cuma 11:00
  • “Polis Birimleri Tanıtım Etklinliği” Lefkoşa'da düzenleniyor27 Haziran 2024 Perşembe 11:52
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2023-2024 sezonunu Latin Ezgileri Konseri ile kapattı26 Haziran 2024 Çarşamba 14:15
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2023-2024 sezonunu Latin Ezgileri Konseri ile kapattı26 Haziran 2024 Çarşamba 13:44
  • Lefkoşa'da darp ve soygun!23 Haziran 2024 Pazar 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti