SOS Kreş ve Anaokulu, bir akademik yılı daha öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği

keyifli bir etkinlikle kapadı. Kreş ve Anaokulu öğrencileri, velileri, yakınları ve bölge halkının

katıldığı etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

SOS Kreş ve Anaokulu, 2023-2024 Eğitim Yılı Sonu Sergisi, bu yıl SOS Çocukköyü Derneği

bahçesine kurulan kermes ile daha da renklendi. 18 aydan ana sınıfa kadar yaş gruplarında,

çocukları deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmeleri doğrultusunda destekleyen bir sistemle

eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulu’nun 1000’i aşkın mezunu bulunuyor.



“Her Çocuk Biriciktir”

Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi, bir akademik yılı bitirip mezunlarını ilköğretim okullarına

başarıyla gönderdiklerini, yeni akademik yıl öncesi hazırlıklarına Ağustos ayı itibarıyla

başlayacaklarını belirtti. “SOS Kreş ve Anaokulu, ülkemizin en köklü ve en bilinen okul öncesi eğitim

kurumu. Ülkemizin her yerinde mezunlarımız var, her biri bugünün kıymetli gençleri; onlarla gurur

duyuyoruz. Her çocuk biriciktir; her biri bizim için özel önemde. Aynı kalitede eğitimle her geçen yıl

daha da yükselen enerjimizle yola devam ediyoruz” dedi.

Tüm yaş gruplarında sınıflarda el emeği ve birbirinden yaratıcı rengarenk çalışmalarının yer aldığı

serginin gezilmesinin ardından Çocuk Köyü bahçesine kurulan kermeste keyifle vakit geçiren

katılımcılar güzel anılarla etkinlikten ayrıldı.