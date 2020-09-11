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Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük.

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüse karşı geliştirilecek aşının dünya çapındaki dağıtımının şimdiye kadar ki en büyük nakliye sorununu beraberinde getireceğini açıkladı.
Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük.

IATA, "Dünya geneline gerekli doz da aşıyı ulaştırmak için her gün 8 bin Jumbo jet gerekli" açıklamasını yaptı.

IATA İcra Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, Kovid-19 aşılarının nakliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşılarının güvenli şekilde taşınması küresel hava yolu kargo endüstrisi için yüzyılın en önemli görevi olacak. Ancak bu görev dikkatli ve ileri düzey bir planlama yapılmadan gerçekleştirilemez" dedi.

Aşıların nakliyesi için gerekli ortam sıcaklığının 2 ila 8 derece olmasının yanı sıra bazı aşıların ise sıfır derecenin altında muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum çoğu uçağın bu görevde kullanılmasını imkânsız hale getirdiği belirtildi.

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