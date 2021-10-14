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Herkes nefesini tuttu, 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye sayılı saatler kaldı

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Herkes nefesini tuttu, 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye sayılı saatler kaldı
Herkes nefesini tuttu, 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye sayılı saatler kaldı

NASA, dünya tarihine geçecek deney için "Lucy" adlı uzay aracını gökyüzüne fırlatacak. 12 yıl boyunca uzayda kalacak Lucy, insanlık adına tehlike arz edebilecek asteroidleri inceleyecek. Çıkacak sonuçlara göre asteroidlere karşı önlem alınacak.

Dünyanın dört gözle beklediği Nasa deneyi için artık sayılı saatler kaldı. 16 Ekim'de gerçekleştirilecek deney kapsamında Lucy adlı uzay aracı, gökyüzüne fırlatılacak. Uzayda Dünya'yı tehdit edebilecek asteroidleri inceleyecek Lucy, insanlığı olası bir asteroit çarpmasından uzak tutmaya çalışacak.

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