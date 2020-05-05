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Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo

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Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo
Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo

Eski basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Başkanı ve T.C Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu “Instagram Söyleşileri” ile bugün saat: 18:00’de GAÜ Online Etkinlerine konuk oluyor.

GAÜ Online Etkinlikler kapsamında bugün saat 18:00’de Eski Basketbolcu,Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ile “Instagram Söyleşileri”, 6 Mayıs Çarşamba 15:00’da UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “Yapay Zeka ve Robotlarla Covid-19 Sonrası Şekillenecek Dönem”, 8 Mayıs Cuma Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Jude Gideon, Girne Amerikan Üniversitesi resmi Instagram hesabında canlı yayında olacak.

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