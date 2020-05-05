Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo

Eski basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Başkanı ve T.C Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu “Instagram Söyleşileri” ile bugün saat: 18:00’de GAÜ Online Etkinlerine konuk oluyor.
GAÜ Online Etkinlikler kapsamında bugün saat 18:00’de Eski Basketbolcu,Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ile “Instagram Söyleşileri”, 6 Mayıs Çarşamba 15:00’da UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “Yapay Zeka ve Robotlarla Covid-19 Sonrası Şekillenecek Dönem”, 8 Mayıs Cuma Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Jude Gideon, Girne Amerikan Üniversitesi resmi Instagram hesabında canlı yayında olacak.
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