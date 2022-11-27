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Hindistan, Butan ile geliştirdiği uyduyu uzaya fırlattı

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Hindistan'da Butan ile ortaklaşa geliştirilen "India-Bhutan SAT" uydusu uzaya fırlatıldı.
Hindistan, Butan ile geliştirdiği uyduyu uzaya fırlattı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO) "Polar Uydu Fırlatma Aracı" (PSLV-C54) adı verilen roketteki uyduları Andra Pradeş eyaletinin güneyindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlattı.

Roketin, Butan ile ortaklaşa geliştirilen "India-Bhutan SAT" ve Hindistan'ın Yeryüzü Gözlem Uydusu'nun yanı sıra başka uyduları da taşıdığı duyuruldu.

Butan Enformasyon ve İletişim Bakanı Karma Donnen Wangdi ve Butanlı üst düzey yetkililerden oluşan heyetin uyduların fırlatılmasında Sriharikota'da bulunduğu belirtilen açıklamada, Butan'ın, "India-Bhutan SAT" uydusunun sunacağı yüksek çözünürlüklü fotoğrafları doğal kaynakların yönetimi konusunda değerlendireceğine dikkat çekildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, uyduların fırlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Butan ile ikili işbirliğinde "tarihi bir dönüm noktası" kaydettiğini ifade etti.

Ülkede, Butanlı mühendislere uydu yapma ve uydudan alınacak verilerin analizine ilişkin eğitim verildiğini belirten Bakan Jaishankar, bunların sonucunda da birlikte geliştirilen uydunun bugün fırlatıldığını dile getirdi.

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