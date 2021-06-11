  • BIST 1.463
  • Altın 510,329
  • Dolar 8,3992
  • Euro 10,1859
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Hindistan’da hayat kurtaran girişim: Doktorlar Yolda

» »
Hindistan’da Dr. Khan’ın öncülüğünde başlatılan, 78 doktor ve 100 gönüllüden oluşan 'Doktorlar Yolda' (Doctors on Road) kampanyası, Covid-19 salgını süresince sağlık hizmetlerine erişemeyen köy ve kasabalara sağlık hizmeti götürüyor.
Hindistan’da hayat kurtaran girişim: Doktorlar Yolda

Hindistan’da Dr. Khan’ın öncülüğünde başlatılan, 78 doktor ve 100 gönüllüden oluşan 'Doktorlar Yolda' (Doctors on Road) kampanyası, Covid-19 salgını süresince sağlık hizmetlerine erişemeyen köy ve kasabalara sağlık hizmeti götürüyor. Dr. Khan, bu yıl 14 Nisan’da başlatılan kampanya kapsamında ülke çapında 80 köye sağlık hizmeti götürüldüğünü ifade etti.

Ülke medyasının büyük şehirlerdeki Covid-19 vaka ve can kayıplarını ön plana çıkardığını belirten Dr. Khan, "Covid-19 krizinin köylerimizde ve küçük kasabalarımızda akıl almaz boyutlara ulaştığını da kabul etmek gerekiyor" dedi.

SADECE HİZMET DEĞİL, EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

Dr. Khan, gidilen köylerde ücretsiz ilaç, maske, muayene ve diğer hizmetlerin yanında Covid-19’la mücadele kapsamında çocuklar başta olmak üzere maske, mesafe ve hijyen kurallarının da köy halkına öğretildiğini vurguladı. Dr. Khan, aşılama için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ayrıca, kendilerini aşılatacak bilgi birikimine veya kaynaklara sahip olmayan, toplumun marjinal ve savunmasız kesimlerine de aşı sağlamayı amaçlıyoruz.

Toplu aşılama, koronavirüsü yenmenin anahtarıdır, ancak Hindistan'ın marjinalleştirilmiş nüfusunun buna erişimi yoktur. Bu kampanya ile aradaki farkı kapatacağız ve kimsenin geride kalmamasını sağlayacağız" dedi.

"İLAÇLARIN EKSİKLİĞİ VE KARA MANTAR DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Dr. Kafeel Khan, Hindistan’da büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını ancak kırsal kesimlerde PCR test merkezlerinin eksikliği nedeniyle sahadaki durumun tam olarak bilinemediğini ifade etti. Dr. Khan, "Büyük şehirlerde Covid vakaları düştü ama birinci basamak sağlık hizmetleri çöktüğü için köylerin durumu gerçekten kötü. Neredeyse hiç PCR testi merkezi yok, bu yüzden sahadaki gerçeği bilmiyoruz. Şimdi mukormikozun (kara mantar) ortaya çıkması, aşıların ve ilaçların kıtlığı işleri daha da kötüleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tabipleri Birliği rapor yayınladı: Aşı için güven duygusu oluşturulmalı11 Haziran 2021 Cuma 12:10
  • Alzheimer hastalığındaki keşif, yeni tedavi yöntemleri için umut oldu11 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • Sinovac mı Biontech mi? Sinovac- Biontech Koronavirüs aşı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Aşıların yan etkileri neler, hangi aşı daha etkili?11 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • Biyoteknoloji Girişimi, Geliştirdiği Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisini Dünyaya Tanıtacak10 Haziran 2021 Perşembe 23:10
  • Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri10 Haziran 2021 Perşembe 22:10
  • Harvard Üniversitesi araştırdı: 75 yaş üstü meme kanseri geçirmiş kişiler mamografi çektirmeyebilir10 Haziran 2021 Perşembe 21:21
  • Dünya Genelinde 2 milyar 260 milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı10 Haziran 2021 Perşembe 20:15
  • 7'si yerel 20 pozitif vaka10 Haziran 2021 Perşembe 19:13
  • Son birkaç kiloyu bir türlü veremiyorsanız! İnatçı kilolara karşı 7 Etkili Öneri!10 Haziran 2021 Perşembe 13:59
  • Kadın kalbi daha hızlı çarpıyor!10 Haziran 2021 Perşembe 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti