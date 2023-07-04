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Hint Okyanusu’nda gizemli keşif… Bir yerçekimi deliği bulundu

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Yeni bir araştırma gezegenimizle ilgili gizemli bir keşfi ortaya çıkardı. Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun ortasında bir yerçekimi deliği buldu.
Hint Okyanusu’nda gizemli keşif… Bir yerçekimi deliği bulundu

Hint Okyanusu’nun ortasında bir yerçekimi çukuru keşfedildi. Delik, suyun okyanustan boşalmasına neden olmasa da Dünya’nın jeoidinde yerçekiminin ortalamanın altında olduğu, dolayısıyla oradaki deniz seviyesini küresel ortalamanın altında tutan bir noktayı anlatır. Peki bu yerçekimi deliğine ne sebep oluyor?

Yeni bir araştırmaya göre, yerçekiminin bu düşük çekimine büyük olasılıkla magma tüyleri neden oluyor. Tüyler büyük olasılıkla Dünya’nın 20 milyon yıldan daha uzun bir süre önce, mevcut jeoidin oluşmasında mevcut şeklini almasına yardımcı oldu.

Hint Okyanusu’nun ortasında görülen düşük jeoit kayması muhtemelen yerçekimi deliğinin dağılmasına neden olacak. Bu da araştırmacılar için oldukça ilginç bir keşif.

Araştırmacılar, yerçekimi deliğinden sorumlu tüylerin birkaç milyon yıl daha sona erme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. O zamana kadar da jeoit ve gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar.

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